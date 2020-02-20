В рамках Единого дня информирования члены информационно-пропагандистской группы под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника встретились с коллективом РОЧС.

На встрече со спасателями говорили не только о состоянии и перспективах развития транспортного комплекса Республики Беларусь и планируемых изменениях во взимании государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Глава района поднял проблемы ремонта дорог второстепенных улиц, отметив: «Если с центральными улицами в целом все довольно хорошо, то проблема ремонта дорог второстепенных улиц, как в городе, так и в сельских населенных пунктах по-прежнему остается актуальной. Финансирования на все и сразу не хватит. Я не сторонник распылять средства, поэтому будем выполнять ремонт планомерно, участками. Основное внимание будет уделено критичным улицам, где изношенное дорожное покрытие создает предпосылки к аварийным ситуациям».

Начальник РОВД Виталий Подзерун проинформировал участников ЕДИ о состоянии оперативной обстановки в районе и обратил внимание присутствовавших на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, в том числе в части ношения фликеров. В прошлом году в районе произошло 6 ДТП со смертельным исходом, 4 из них – по причине наезда на пешеходов.

Не поддаваться панике из-за фейковых вбросов в интернете о короновирусе призвал заместитель главного врача Буда-Кошелевской ЦРБ Анжел Хортоломей: «Зараженных в Беларуси нет. На уровне государства принимаются все необходимые меры, а вот чего действительно стоит опасаться, так это заболеваемости клещевым энцефалитом. Последние годы ситуация по численности клещей продолжает оставаться напряженной и напрямую зависит от климатических факторов. Специалисты отмечают, что теплая зима будет способствовать активности и сохранению высокой численности переносчиков клещевых инфекций, поэтому, обнаружив на теле клеща, обязательно обратитесь к врачу».

Справочно: Развитие сети местных автомобильных дорог

В районе работы по строительству, ремонту и обслуживанию дорог и улиц производят ДРСУ №184, ЛДД №464 и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

На балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» находятся 67,92 км дорог, в том числе: 40,8 км с асфальтобетонным покрытием; 3,98 км с песчано-гравийным покрытием; 23,14 км — грунтовые дороги.

Силами ЛДД-464 ДЭУ-46 г. Чечерска РУП АД «Гомельавтодор» в районе обслуживаются 62,15 км дорог республиканского значения. Данная линейная дорожная дистанция выполняет функции содержания дорог и частично работы по текущему ремонту.

На балансе ДРСУ №184 находятся 548,555 км автомобильных дорог местного назначения, из которых: 229,481 км с асфальтобетонным покрытием; 166,183 км с песчано-гравийным покрытием; 152,891 км — грунтовые дороги.

С целью усовершенствования покрытия в 2019 году Буда-Кошелевским ДРСУ №184 выполнены работы по содержанию автомобильных дорог на сумму 932 тыс. руб., по содержанию улиц сельских населенных пунктов — на сумму 54 тыс. руб. Проведены работы по подсыпке заниженных мест песчано-гравийной смесью в количестве 925 м3, а также восстановительные работы по асфальто-бетонному покрытию, уложено 1 140 т асфальто-бетонной смеси.

ЛДД-464 ДЭУ-46 г. Чечерска в 2019 году выполнены работы по текущему ремонту на сумму 16 тыс. рублей, на 2020 год запланировано 4 тыс. рублей.

В части приведения дорог города и городского поселка Уваровичи в соответствие с нормативными требованиями КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» выполнил работы по нанесению разметки на проезжей части центральных улиц на площади 3659 кв.м на сумму 18,612 тыс. рублей, установил 12 дополнительных дорожных знаков, отремонтировал – 11 знаков, произвел ямочный ремонт дорожных покрытий улиц и тротуаров дворовых территорий на площади 1 009 кв.м. стоимостью 24,311 тыс. рублей; прогрейдировал согласно графику 30,8 км дорог.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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