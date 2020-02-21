На протяжении двух месяцев первый этап международного патриотического проекта «Во славу общей Победы!» буквально охватил весь Буда-Кошелевский район.

В едином порыве местные органы власти, общественность, молодежь, работники учреждений образования и клубные работники, представители предприятий и организаций осуществляли одну из главных целей проекта – собирали землю со всех воинских захоронений района как символ народной памяти.

Горсти земли с 57 воинских захоронений района были помещены в специальные мешочки и переданы в историко-краеведческий музей райцентра для временного хранения. Заборы земли на местах сопровождались митингами памяти.

20 февраля в музее в торжественной обстановке земля с воинских захоронений была помещена в общую капсулу с изображением герба района.

А 21 февраля, в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, на городском мемориале состоялся торжественный митинг по передаче именной капсулы в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске.

К будакошелевцам обратился председатель райисполкома Анатолий Гапоник. В своем выступлении он отметил: «Мир и порядок в Беларуси – огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. Наши предки добыли для нас не только свободу и независимость. Они подарили нам и последующим поколениям мирное небо, светлое будущее и самое главное – жизнь. Сегодня наш долг – знать историю своей малой родины, ее роль в ходе Великой Отечественной войны и передавать знания будущим поколениям».

Воины почетного караула произвели забор земли с последнего воинского захоронения и поместили в общую капсулу района. Присутствующие возложили цветы к обелискам погибших воинов-освободителей и почтили память минутой молчания.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец