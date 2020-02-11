Почти треть донорской крови в Беларуси сдается безвозмездно. Такого показателя страна достигла в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году на донорские пункты пришли около 99 тыс. человек, они сдавали кровь и ее компоненты 320 тыс. раз. Из этого количества донаций кровь на безвозмездной основе сдавали в более чем 26% случаев, а компоненты крови — в примерно 15% случаев, рассказал Федор Карпенко.

Специалист отметил, что безвозмездное донорство — мировой тренд. ВОЗ настоятельно рекомендует странам переходить на такие принципы. В Беларуси готовятся поправки о донорстве крови и ее компонентов. Законопроект нацелен на то, чтобы мотивировать добровольных доноров.

В частности, для них расширяется соцпакет. Сегодня он включает освобождение от работы в день донации с сохранением среднего заработка, организацию питания или выплату компенсации на усиленное питание в междонационный период. Кроме того, планируется, что нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» будут награждать только добровольных доноров.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак в свою очередь добавила, что по законопроекту за белорусами сохраняется право сдавать кровь за деньги или бесплатно. Однако акцент сделан на продвижении безвозмездного донорства. «Мы предполагаем, что сформируем белорусскую культуру донорства», — отметила парламентарий. Безвозмездное донорство не значит бесплатное, государство дает донорам существенные социальные гарантии. В то же время, уверена депутат, люди должны больше осознавать, что сдача крови — это в первую очередь помощь соотечественникам, а не источник дохода.

Сегодня в Палате представителей прошло расширенное заседание Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Участники обсуждали, как продвигать в Беларуси безвозмездное донорство, развивать систему донорства крови и ее компонентов.

Белта