В Гомельском городском молодежном театре готовят премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Спектакль в двух действиях «Фанатки» — о молодых, для молодых и их родителей. Он об актуальной проблеме — желании надевать на себя одну за другой маски, тем самым прячась от действительности и от себя реального. «У каждого из нас свое представление об идеале. Иногда идеал остается мечтой, а иногда принимает вполне человеческий образ. И только от тебя зависит, в какой степени он может влиять на твою жизнь. Вот, пожалуй, главный посыл рок-комедии», — отметила Елена Мостовенко.

Постановка создает сюрреалистический мир, отражающий вполне реальное фанатичное отношение людей к себе, близким, обществу. «Мы ожидаем от окружающих, что они будут соответствовать нашим представлениям о них, а когда этого не происходит, случается конфликт: с людьми, миром, самим собой», — добавила директор.

Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться собой настоящим в обществе, где постоянно требуется оправдывать ожидания? Как сохранить искренность? С этими вопросами столкнется главная героиня спектакля «Фанатки». Искать ответы на них предстоит и зрителям.

В творческой группе, которая работает над постановкой, — режиссер Даниил Филиппович, художник Анастасия Мяделец, роли исполнят Диана Возчикова, Валерия Лагуто, Ирина Чернявская, Ярослав Кублицкий, Павел Соловьев, Галина Анчишкина, Лиза Астрахова.

Премьерные показы в молодежном театре запланированы на 6, 7, 8, 28 марта.