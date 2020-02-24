Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 29 февраля, в 11.00 на центральной площади города.
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
В программе мероприятия: театральное представление «Встреча зимы и весны», концертно-игровая программа «Масленичные забавы», выступление творческих коллективов Центрального районного дома культуры «Верас», «Купава», «Сябрына» и «Синички». Кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы на костре.
По сложившейся традиции на этом массовом народном празднике будут работать торговые палатки с непременными блинами, горячим чаем, разнообразной выпечкой, продукцией собственного производства и многим другим.
Всех ждут веселье и хорошее настроение!