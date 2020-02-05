Российский лидер заявил, что с помощью изменений в Конституции не собирается продлевать себе полномочия.

Владимир Путин уверен, что во время выбора главы государства все должно происходить на альтернативной основе.

Как сообщают российские интернет-источники, ссылаясь на слова президента РФ, поправки в Конституции – это меры, продиктованные жизнью. По мнению Путина, многие вещи в законе перестали работать должным образом, поэтому они требуют соответствующих метаморфоз.

К данному выводу российский лидер пришел за годы в президентском и премьерском кресле.

Владимир Путин также заверил, что всенародное голосование по поправкам, которое он сам предложил, является по сути плебисцитом.

Таким способ удастся утвердить или отвергнуть поправки. Предположительно рассматривать поправки будут на протяжении трех месяцев.

Напомним, что президент Беларуси встретиться со своим российским коллегой 7 февраля. Вчера Лукашенко заявил, что Беларусь готова сотрудничать с Россией, однако это должно быть честно, прозрачно и искренне.

Фото: kremlin.ru

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