В Минске на коллегии Министерства здравоохранения подвели итоги республиканского смотра-качества и культуры медицинского обслуживания населения в 2019 году.

Учреждение из Гомеля одержало победу среди организаций республиканского подчинения. И на то есть объективные причины. Как рассказала заместитель директора РНПЦ по поликлинической работе Анжелика Жарикова, за минувший год консультацию в научно-практическом центре получили около 70 тысяч пациентов, а в стационаре пролечились 15 тысяч.

Также в РНПЦ в 2019-м провели 6875 операций, в том числе более 600 — высокотехнологичных.

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