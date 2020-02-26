Беларуси выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Квоты на вылов трески в Баренцевом море составили 4 171 т, пикши — 1 664 т, северной креветки — 500 т. Что касается Балтийского моря, то квоты на добычу трески в 2020 году — 100 т, шпрота (кильки) — 800 т, балтийской сельди (салаки) — 100 т. «При этом белорусская сторона вновь обратилась к российской с просьбой увеличить до 9 тыс. т и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи водных биологических ресурсов в Баренцевом море», — отметили в пресс-службе.

Российская сторона рассмотрит эту просьбу и сообщит о своем решении на следующей сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, проведение которой запланировано в ІV квартале 2020 года.