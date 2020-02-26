Выездной прием граждан в Александровке, Широком, Заболотье, Михалевке и Красногорске Широковского сельсовета провело руководство районного исполнительного комитета.

Из наиболее важных вопросов, волновавших местное население, – качество питьевой воды, очистка шахтных колодцев, качество хлеба в автолавках, а также вопрос, связанный с получением гражданства.

Напрямую общаясь с представителями исполнительной власти, жители рассказали о жизни в своих населенных пунктах и поделились насущными проблемами.

Все поступившие вопросы взяты на контроль и не останутся без внимания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора