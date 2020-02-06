Сегодня в Гааге прошла жеребьевка матча квалификации Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на грунтовый корт Sportcampus Zuiderpark 7 февраля выйдут белоруска Александра Саснович и голландка Кики Бертенс. Сразу после их поединка сыграют Арина Соболенко и Аранча Рус.

Во второй день соревнований 8 февраля пройдут еще два одиночных поединка: Арина Соболенко — Кики Бертенс, Александра Саснович — Аранча Рус. Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова встретится с тандемом хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза — голландки одержали три виктории, белоруски — одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

Победитель предстоящего матча выйдет в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.

Белта