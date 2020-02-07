Следователи устанавливают обстоятельства смерти годовалого ребенка в Петрикове, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вечером 4 февраля в милицию из больницы поступило сообщение о смерти годовалого ребенка. По предварительной информации, девочка, находясь дома, нашла таблетки и употребила их. Родители прополоскали полость рта ребенка водой. Спустя несколько часов у девочки появилось недомогание. Родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в реанимацию, где малышка, не приходя в сознание, скончалась.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Опрошены родственники погибшего ребенка, назначено проведение ряда экспертных исследований. Предварительно установлено, что смерть наступила от медикаментозного отравления.

По этому факту Петриковским РОСК проводится проверка.