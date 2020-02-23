Евгений Курицкий, который почти полтора года назад стал на защиту воздушных рубежей нашей Родины служит в войсковой части 06752 50-й смешанной авиабазы ВВС Республики Беларусь в Мачулищах.

Окончив 8 классов Пенчинской базовой школы, парень стал кандидатом в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ. Затем, отучившись в Гомельском государственном профессиональном аграрно-техническом лицее, получил две профессии: водитель-международник и слесарь. А когда пришла пора отдать долг Родине, без колебаний прошел медкомиссию и отправился в армию.

Поскольку Женя уехал из дома в 14 лет на учебу в Гомельское училище Олимпийского резерва и давно привык заботиться о себе самостоятельно, у него не возникло никаких трудностей с режимом. Неуставных отношений в армии уже давно нет, поэтому служба проходит легко и даже приносит удовольствие.

Надо отметить, что за это время юноша снискал репутацию исполнительного и ответственного бойца, дослужился до ефрейтора и своим примером показывает новобранцам, каким должен быть солдат белорусской армии. Сейчас он управляет спецтехникой, о которой запрещено говорить на гражданке. Уже в мае Женя вернется из армии, но дни, проведенные в воинской части, без сомнения, навсегда оставят свой отпечаток в его памяти. Ведь армия подарила ему много новых друзей, умений и навыков, которые очень пригодятся в дальнейшей жизни. А еще научила принимать серьезные волевые решения и нести за них ответственность.

– Мое мнение однозначное – все, кто не имеет противопоказаний по здоровью, служить должны обязательно. Армия превращает юношу в настоящего мужчину. Лично мне служба дала многое, в первую очередь, научила отвечать за самого себя и свои поступки. Уверен, армейская закалка пригодится и на гражданке, – признается Евгений.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото Ирины Палубец