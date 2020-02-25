На выездном заседании постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов под руководством председателя комиссии Людмилы Журавлевой был рассмотрен вопрос об организации работы Октябрьского и Коммунаровского сельских Советов депутатов на территории сельсоветов.

Так, побывав в Октябрьском Совете, участники заседания познакомились с порядком, оформлением и ведением документации по Октябрьскому сельскому Совету депутатов, а также с организацией и проведением собраний с населением по месту жительства.

Председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Валентина Долич посредством проведения спортивно-массового мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!» рассказала об организации физкультурно-оздоровительной работы на сельских территориях и проведении мероприятий в теме здорового образа жизни.

Подводя итоги работы, участники выездного заседания единогласно отметили положительный опыт работы Октябрьского и Коммунаровского сельских Советов депутатов по проведению собраний с населением и организации физкультурно-оздоровительной работы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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