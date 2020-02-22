Как сделать котлеты ароматными, сочными и нежными? Мы собрали несколько секретов приготовления этого блюда от опытных хозяек и шеф-поваров.

Смешанный фарш. Чтобы котлеты получились вкусными, готовьте их из смешанного фарша – из свинины, говядины, телятины или мяса птицы. Сочность котлетам придаст жирная свинина или сало. Классическая пропорция — на 1 кг говядины – 0,5 кг свинины или 250 г сала. Не стоит чрезмерно измельчать мясо в блендере или мясорубке.

Чтобы котлеты получились вкусными, готовьте их из смешанного фарша – из свинины, говядины, телятины или мяса птицы. Сочность котлетам придаст жирная свинина или сало. Классическая пропорция — на 1 кг говядины – 0,5 кг свинины или 250 г сала. Не стоит чрезмерно измельчать мясо в блендере или мясорубке. На 1 кг мяса хватит 2-х яиц. Если добавить больше – котлеты станут жесткими.

Если добавить больше – котлеты станут жесткими. 200 г лука на 1 кг мясного фарша – идеальная пропорция. Лук можно прокрутить в мясорубке вместе с мясом, а можно мелко порезать и слегка пассеровать перед добавлением в фарш.

Лук можно прокрутить в мясорубке вместе с мясом, а можно мелко порезать и слегка пассеровать перед добавлением в фарш. Размягченный хлеб придает котлетам нежность. Рекомендуется брать 250 г белого хлеба без корки на 1 кг мяса. Хлеб замочите в молоке или воде, разомните и смешайте с фаршем.

Рекомендуется брать 250 г белого хлеба без корки на 1 кг мяса. Хлеб замочите в молоке или воде, разомните и смешайте с фаршем. В классическом рецепте котлет из специй – только черный перец и соль. Однако зелень однозначно стоит добавить – укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук.

Однако зелень однозначно стоит добавить – укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук. Фаршу нужно время на «созревание». Миску с фаршем накройте пленкой и поставьте в холодильник на полчаса. Затем еще раз перемешайте, чтобы настоявшийся фарш насытился воздухом.

Миску с фаршем накройте пленкой и поставьте в холодильник на полчаса. Затем еще раз перемешайте, чтобы настоявшийся фарш насытился воздухом. Очень вкусно будет, если панировать котлеты в только что измельченных в блендере сухарях . Также панировка может быть из семян кунжута, муки, крахмала.

. Также панировка может быть из семян кунжута, муки, крахмала. Важно правильно жарить котлеты. Первые 30 секунд жарьте на сильном огне, чтобы схватилась корочка и не вытек сок, потом огонь нужно уменьшить, перевернуть котлеты через минуту и снова на 30 секунд увеличить огонь.

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