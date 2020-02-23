В борьбе с воспалением ЖКТ, а также болезнью Крона эффективной является куркума, известная как ингредиент приправы карри. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из различных научно-исследовательских институтов в Сан-Паулу (Бразилия). Итоги опубликованы в журнале Medical Food.

Куркума содержит куркуминоиды – соединения, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти вещества, в свою очередь, включают куркумин. Именно он затормаживает выработку провоспалительных молекул. Куркумин подавляет экспрессию генов, вызывающих воспаление.

Куркума считается безопасной для употребления в пищу, а также в качестве добавки. Однако людям с определенными заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом перед приемом этой пряности.

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