Мероприятие, где Apple представит новые устройства, в том числе iPhone 9, компания скорее всего проведёт 31 марта. Об этом со ссылкой на близкие к компании источники сообщает сайт iPhone-Ticker.

Согласно информации источника, презентация точно пройдёт в конце марта. 31-е число — это наиболее вероятная дата. Самым важным анонсом мероприятия должен стать iPhone 9. Этот смартфон будет довольно компактным и недорогим. Его продажи должны начаться 3 апреля. Не исключено, что в это же время компания представит и обновлённые iPad Pro, а также гаджет-радиометку AirTag.

К слову, компания Apple зачастую проводит презентации в первый месяц весны. Так, в 2019 году на таком мероприятии компания анонсировала сервисы Apple News+, Apple Arcade, а также кредитку Apple Card.

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