Что, ухо режет? Вы возмущены, испытываете раздражение и вот-вот готовы ополчиться на нарушителей принятых норм с рвением, достойным инспекторов налоговой службы? А ведь совершенно напрасно.

Вот моя история. Представьте себе: суббота, я объезжаю магазины – этот незамысловатый ритуал тонизирует и бодрит меня лучше, чем утренняя пробежка. Шагаю в примерочную с охапкой обновок и тут… звонок.

– Ир, не могу успокоиться. Совсем с ума посходили? Сижу себе в гараже, кручу гайки, слушаю радио. А там какой-то болван жизнерадостным таким голосом говорит, что теперь и в Буда-Кошелеве на такой-то частоте можно слушать их радио. Не склоняется ведь Буда-Кошелево! Надо срочно разобраться! Бесит ведь! – упивался праведным гневом мой старый знакомый на другом конце трубки.

– И ты поэтому мне звонишь в субботу? – хотелось наорать в ответ. Но, сделав три глубоких вдоха, я сказала. – Ну нельзя так надрываться, Рома. Тут и до невроза недалеко. Давай разбираться.

И разобрались. Ромка успокоился, все удалось разрешить мирным путем. Но, как показывает жизнь, в полку возмущенных прибывает. Хотя я и не понимаю, почему такие страсти разгорелись вокруг склонения нашего города? Вся информация в открытом доступе: запамятовали правило, нет учебника под рукой – Google вам в помощь. И вообще, не верьте расхожему мнению, что Буда-Кошелево не склоняется, доверьтесь лучше Дитмару Розенталю, Андрею Зализняку и другим авторитетным лингвистам.

Так вот, в Буда-Кошелеве – это не безграмотность, не новое употребление, не порча языка и уж точно не самодурство некоторых СМИ, а, наоборот, строгая норма. Именно так всегда писали и говорили. Помните фильм «Дело было в Пенькове»? То-то же! Не видели? Обязательно посмотрите, он того стоит.

А теперь правило.

Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л.К. Граудиной, В.А. Ицковича, Л.П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Я всегда, когда сомневаюсь, обращаюсь к хорошему интернет-порталу gramota.ru. Из него же я узнала, как и почему распространилась несклоняемость. Так, изначально несклоняемые формы употребляли лишь географы и военные. Чтобы не было путаницы, они употребляли названия в исходной форме: Киров и Кирово, Пушкин и Пушкино и т.п. Но постепенно несклоняемые формы стали проникать в письменную речь.

Однако удручает меня вовсе не незнание правил, потому как невозможно запомнить, как пишутся, склоняются и произносятся все слова великого и могучего, правдивого и свободного, как сказал когда-то Иван Тургенев, русского языка. Каждый из нас имеет право на ошибку. Но чтобы ошибаться реже, лучше всякий раз заглядывать в словарь и себя перепроверять. Дело в другом: складывается впечатление, что агрессии по отношению к чужому мнению, если оно не совпадает с твоим, или с устоявшимся, становится все больше. Мы часто живем по шаблону, во власти стереотипов, падая в обморок или, наоборот, ощетиниваясь на тех, кто посягает на наши привычки и правила. Надо научиться отпускать ситуацию. Но для всего этого нужны усилия. Большинство людей прилагать их не готово. Как следствие, получаем неврозы и болячки, портим жизнь себе и окружающим.

Одним словом, сомневаетесь? Загляните в словари. И… не спешите. Не торопитесь делать выводы, осуждать, давать оценки и вешать ярлыки, яростно защищать свои убеждения, а может… заблуждения. И, возможно, всем станет легче.

Ирина ПАЛУБЕЦ