В Гомельской области за истекший период года произошло 28 ДТП с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 19 травмированы. По причине непропуска пешеходов зарегистрировано 21 ДТП – 3 человека погибли, 18 получили различные травмы.

На территории нашего района за данный период произошло 1 ДТП с участием пешехода, в котором 1 человек был травмирован.

Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, кроме случаев наезда на пешехода, ряд столкновений и опрокидываний транспортных средств на дороге вызван неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель вынужден предпринимать экстренные меры, чтобы избежать аварийной ситуации, однако достичь этого не всегда удается. К тому же немалое количество ДТП с пешеходами объясняется не столько незнанием ими правил дорожного движения, сколько отсутствием должной дисциплины, а в некоторых случаях и агрессивным поведением на улице.

Уважаемые пешеходы, повышайте личную ответственность за поведением на дороге, постоянно следите за изменением дорожной обстановки. Ведь лучшая профилактика ДТП – это взаимопонимание между водителями и пешеходами.

Елена БЕЛКО