Несомненно, День защитников Отечества – праздник тех, кто оберегает рубежи и границы нашей Родины, защищает наш дом и всегда стоит на страже мира, порядка и безопасности. Традиционно в этот день мы адресуем поздравления всем мужчинам, вне зависимости от того, проходили они службу в армии или нет. Ведь, по сути, каждый мужчина – своего рода защитник, готовый встать на защиту своей страны, семьи и окружающих. Так какие же они, защитники Отечества? На этот вопрос ответили юные жительницы райцентра.

Татьяна АЛЕЙНИКОВА и Евгения КОРТЕЛЕВА:

– Мы считаем, что настоящий защитник Отечества должен быть истинным патриотом и любить свою Родину. Обладать такими качествами, как целеустремленность, умение преодолевать трудности, готовность в любой момент подставить крепкое плечо оказавшемуся в критической ситуации. А парни, отслужившие в армии, заслуживают огромного уважения.

Юлия и Яна МЕЛЕЩЕНКО:

– Наш папа – пример настоящего мужчины. Он работает в милиции и каждый день обеспечивает безопасность граждан. Он надежный и мужественный, храбрый и смелый. Рядом с ним мы чувствуем себя как за каменной стеной и очень им гордимся.

Мария ЛУПИЧЕНКО:

– Защитник Отечества должен быть сильным, решительным и смелым. Он умеет постоять за себя и своих близких, никогда не даст в обиду слабых и беззащитных, всегда с готовностью приходит на помощь тому, кто в этом нуждается.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора