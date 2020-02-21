Участились случаи мошенничества в социальных сетях.
Мошенники под разным предлогом выманивают у пользователей абонентский номер телефона.
Довольно часто доверчивые граждане указывают свой номер телефона на своей персональной странице в социальной сети.
Мошенники, как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, под различными предлогами отправляют СМС-сообщения, на которые надо дать ответ.
Своих жертв злоумышленники убеждают в том, что это нужно для того, чтобы бесплатно переслать внутрисетевую валюту, необходимую, чтобы отправлять подарки, получать игровые бонусы и др.
Если такая схема сработала, то дальше мошенники отправляют на абонентские номера короткие СМС-сообщения.
Пользователи, получив такие сообщения, начинают отвечать на них.
Однако позднее становится ясно, что ни голосов, ни внутрисетевой валюты им не приходит.
При этом мошенники, чтобы ввести своих жертв в заблуждение, успокаивают их тем, что деньги якобы списываются у них под залог.
Пользователи получат обратно желаемые голоса и деньги после того, как ответят на все сообщения.
Однако в реальности все обстоит иначе.
За ответы на такие СМС-опросы у доверчивых граждан просто списываются денежные средства и этим им причиняется имущественный вред.
Чтобы не стать жертвой мошенников в Сети, как предупреждают в УВД, важно соблюдать некоторые правила:
- храните номер карточки и ПИН-коды в тайне;
- не используйте один пароль для всех интернет-ресурсов;
- регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» операций;
- поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка;
- не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов при оплате покупок, если Вы не убедились в благонадежности продавца;
- не переводите денежные средства на счета незнакомых лиц;
- не перезванивайте и не направляйте ответные СМС-сообщения, если Вам поступило сообщение о блокировании банковской карты;
- будьте осмотрительны в отношении писем с вложенными картинками;
- не переходите необдуманно по ссылкам, содержащимся в спам-рассылках;
- не заполняйте полученные по электронной почте формы и анкеты;
- не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера.
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