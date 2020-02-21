Участились случаи мошенничества в социальных сетях.

Мошенники под разным предлогом выманивают у пользователей абонентский номер телефона.

Довольно часто доверчивые граждане указывают свой номер телефона на своей персональной странице в социальной сети.

Мошенники, как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, под различными предлогами отправляют СМС-сообщения, на которые надо дать ответ.

Своих жертв злоумышленники убеждают в том, что это нужно для того, чтобы бесплатно переслать внутрисетевую валюту, необходимую, чтобы отправлять подарки, получать игровые бонусы и др.

Если такая схема сработала, то дальше мошенники отправляют на абонентские номера короткие СМС-сообщения.

Пользователи, получив такие сообщения, начинают отвечать на них.

Однако позднее становится ясно, что ни голосов, ни внутрисетевой валюты им не приходит.

При этом мошенники, чтобы ввести своих жертв в заблуждение, успокаивают их тем, что деньги якобы списываются у них под залог.

Пользователи получат обратно желаемые голоса и деньги после того, как ответят на все сообщения.

Однако в реальности все обстоит иначе.

За ответы на такие СМС-опросы у доверчивых граждан просто списываются денежные средства и этим им причиняется имущественный вред.

Чтобы не стать жертвой мошенников в Сети, как предупреждают в УВД, важно соблюдать некоторые правила:

храните номер карточки и ПИН-коды в тайне;

не используйте один пароль для всех интернет-ресурсов;

регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» операций;

поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка;

не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов при оплате покупок, если Вы не убедились в благонадежности продавца;

не переводите денежные средства на счета незнакомых лиц;

не перезванивайте и не направляйте ответные СМС-сообщения, если Вам поступило сообщение о блокировании банковской карты;

будьте осмотрительны в отношении писем с вложенными картинками;

не переходите необдуманно по ссылкам, содержащимся в спам-рассылках;

не заполняйте полученные по электронной почте формы и анкеты;

не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера.

Фото: © Белновости