Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелёвскому району Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинара 12 февраля 2020 года в г. Жлобин с 10.30 до 14.50 на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году» с участием специалистов инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области.

Место проведение семинара в г. Жлобин — ул. Урицкого, 84.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя составляет: 89,04 (Восемьдесят девять белорусских рублей 04 копейки), в т.ч. НДС 20% — 14,84 (четырнадцать белорусских рублей 84 копейки), согласно прейскуранту цен № 3-08 от 11.09.2017.