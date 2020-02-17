14-15 февраля Гомельский колледж искусств собрал участников 1 открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз».

В конкурсе приняли участие более ста музыкантов из Гомеля и Гомельской области. Наш район представили Людмила Карпенко в номинации «скрипка» (учитель Фролова Елена Александровна, концертмейстер Пастушенко Екатерина Александровна) из Уваровичской школы искусств, которая удостоена грамоты за успешное выступление. В номинации «фортепиано» выступала учащаяся Буда-Кошелёвской школы искусств Дарья Куриленко (учитель Кольцова Наталья Анатольевна), которая отмечена грамотой за участие. Ребята достойно справились с программой и показали высокий уровень исполнительского мастерства. К слову, Людмила Карпенко в этом году оканчивает Уваровичскую школу искусств и усердно готовится к поступлению в Гомельский колледж искусств им.Н.Ф.Соколовского.

Фото ДШИ