Сегодня днем аппарат космического корабля «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в степи в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт NASA Кристина Кук и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано, сообщает ТАСС.

Александр Скворцов и Лука Пармитано пробыли на МКС 200 дней 16 часов, а Кристина Кук провела на орбите 328 дней 14 часов, установив рекорд по этому показателю среди женщин. Помимо этого, Кристина Кук шесть раз выходила в открытый космос и была участницей первых в истории выходов в космос двух женщин — вместе с Джессикой Меир.

Фото NASA, Reuters, EPA.