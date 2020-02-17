Те, кто регулярно употребляют в пищу куриные яйца, наверняка хоть раз замечал красные пятна рядом с желтком или на нём. Многие потребители задаются вопросом, можно ли есть их самом деле.

Красные пятна на желтке являются частицами крови или ткани. При формировании яйцо окружается желточным мешком. Он насквозь пронизан кровеносными сосудами. После того, как желток созревает, он высвобождается из этого мешка. Часть крови из сосудов иногда попадает в желток. К слову, чем старше курица, тем обычно больше тех самых вкраплений.

Кровь на желтке чаще всего встречается в коричневых яйцах. Дело в том, что перед продажей все яйца просвечивают. В результате яйца с дефектом отбраковываются. А вот проверять яйца белого цвета намного проще, поскольку их скорлупа прозрачнее, чем у коричневых. Согласно статистике, около 15% всех производимых куриных яиц имеют вкрапления крови в своём желтке.

Пятна крови не несут никакой опасности для человека. Красные точки на яичном желтке являются обычными недостатками. Такие яйца можно готовить и спокойно употреблять в пищу.

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