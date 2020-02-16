Вообще тема еды на ночь кажется всем «запрещенкой», настолько сильно в наши головы вбили понятие, что после 18 есть нельзя.

Но уже давно доказано, что это миф, и даже наоборот, если вы укладываетесь спать поздно, то есть после 18 нужно!

Оптимальный интервал – это прекратить прием пищи за 1,5-2 часа до сна.

Но помимо временного ограничения есть и понятие о «тяжести» пищи, то есть те блюда и продукты, которые можно смело есть в заключительный прием пищи перед сном, не нанося вред организму и не перегружая его на ночь.

Итак, без зазрения совести, но, естественно, порциями в пределах разумного, можно смело употреблять следующие продукты:

Фисташки. Да-да! Именно эти орешки содержат массу полезных веществ в своем составе, при этом являются довольно питательными и быстро утолят чувство голода. А клетчатка, содержащаяся в них, как раз оптимальная для пищеварения. Лучше выбирать малосоленые и по минимуму жареные орешки.

Миндаль. Влияние этих орехов на появление лишнего веса не доказано, так что, если съесть горстку, не стоит сразу ждать увеличения веса, а вот то, что миндаль снижает уровень холестерина, а также содержит много магния, который считается самым нужным элементом для хорошего сна, – это научный факт.

Тыквенные семечки. В них содержится большое количество магния, а он, как известно, способствует хорошему сну.

Легкие овощные или крем-супы. Они довольно сытные и при этом не вызывают тяжести, а также за счет жидкой консистенции довольно комфортны для приема перед сном. Единственный момент, на что нужно обратить внимание, чтобы в составе не было гороха, фасоли, чечевицы, эти ингредиенты могут вызывать вздутие и дискомфорт.

Овощи в чистом виде или слегка тушеные, например, цветная капуста, брокколи, морковь, болгарский перец, не навредят организму и при этом прекрасно утолят голод.

Ягоды. Прекрасный вечерний перекус. Довольно легкий и полезный, а за 2 часа до сна они успеют спокойно перевариться. Кстати, ягоды можно дополнить йогуртом или творогом, перекус будет чуть сытнее, но при этом еще полезнее.

Темный шоколад. Да! На ночь! Ведь известно, что в нем минимум сахара, но при этом он содержит антиоксиданты, а также улучшает настроение. А засыпать в приятном расположении духа, это ли не красота!

Кефир, ряженка, любые кисломолочные продукты без сладких добавок прекрасно скажутся на микрофлоре кишечника, не придадут тяжести и дискомфорта.

Отварное не жирное мясо птицы, белой рыбы или вареные яйца. Хороший источник белка, не тяжелая пища, не навредит приближающемуся сну.

Несколько кусочков сыра, желательно твердых или полутвердых сортов помогут утолить чувство голода и не будут помехой спокойному сну.

А если голод не велик, то можно заварить себе чая с добавками в виде ягод, например облепихи или шиповника, добавить имбиря, меда.

И, как всегда, основное правило – умеренность, любой, даже самый полезный перекус в больших объемах приносит больше вреда, чем пользы.

Источник: белновости