2 февраля в 23.12 в центра оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в Губичах. Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в кирпичном жилом доме.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.