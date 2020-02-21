Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило о планах направить зонд на спутник Марса Фобос, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Комитет экспертов Министерства по делам просвещения, культуры, спорта, науки и техники Японии уже одобрил проект.

Исследователи запустят зонд к Фобосу в 2024 году и в 2029-м доставят на Землю пробы с его поверхности. По их словам, это первая в мире миссия такого рода.

Ученые надеются, что этот проект прольет свет на происхождение спутников Марса и на процесс формирования планет Солнечной системы.

БЕЛТА