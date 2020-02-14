14 февраля с 15.00 до 17.00 управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС по Жлобинскому району проводит «Единый день информирования»

В рамках его проведения будут освещены вопросы, входящие в компетенцию налоговых органов, в частности:

— порядок уплаты налога физическими лицами осуществляющими виды деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

-бесконтактная форма взаимодействия с налоговыми органами электронный сервис «личный кабинет»;

— о первых шагах индивидуального предпринимателя;

-порядок уплаты налогов физическим лицом при сдаче в аренду (субаренду), найм жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест;

— налоговые льготы при осуществлении деятельности в сельской местности и на территории малых городских поселений.