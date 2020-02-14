14 февраля с 11.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Буда-Кошелевского района (каб. №6) по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д. 29 «А», выездной прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам исполнения судебных постановлений и других исполнительных документов проведет заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома – начальник управления принудительного исполнения Дмитрий Владимирович Кухарев.