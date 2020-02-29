29 февраля в Гомеле состоится креатон, участвовать в котором могут старшеклассники со всей Беларуси. Он пройдет в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk.

Креатон «Першыя ідэі: экалогія» пройдет в Гомельском областном общественно-культурном центре (ул. Ланге, 17) 29 февраля с 12:00 до 16:00. К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из любого региона страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, презентовать их на публике и получить советы и комментарии от экспертов. Участие в креатоне – бесплатное по предварительной регистрации.

Сначала участникам покажут несколько видеороликов с выступлениями всемирно известных спикеров. Их прокомментирует эксперт, который сталкивается с поднятыми вопросами в своей работе. Он же поставит перед участниками креатона вопрос для обсуждения. Затем школьники поделятся на команды и коллективно обсудят, какие идеи можно было бы предложить для достижения поставленной цели, а затем презентуют свои задумки перед аудиторией.

По итогам обсуждения приглашенные эксперты по экологии и представители компании А1 отметят самые интересные идеи, а также наградят лучшего оратора креатона.

Специально к креатону 29 февраля организаторы социально-образовательного проекта «Першыя» готовят пятый эпизод белорусскоязычного подкаста, гостем которого станет один из авторов проекта по переработке пластика Rebottle Кирилл Марыкин. Эпизод первого белорусскоязычного подкаста для молодежи, посвященный теме экологии, выйдет 21 февраля – в Международный день родного языка. В предыдущих выпусках можно узнать об ораторском мастерстве, культурных проектах в театральной сфере, инклюзивных инициативах и технологических разработках.

«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок продолжается до 8 марта, и предложить свою идею могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси.