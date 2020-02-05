5 февраля на «прямой линии» «Авангарда» – главный врач учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Жанна Владимировна Евтухова.

У вас возникли вопросы по медицинскому обслуживанию, профилактике инфекционных и вирусных заболеваний в зимний период, оказанию платных услуг и другие, звоните с 16.00 до 17.00 по телефону 2 -11- 44.

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 2-26-01 или по электронной почте avangard.gazeta31@budakosh.by с пометкой «Прямая линия».