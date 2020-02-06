Белтелерадиокомпания озвучила даты предварительных кастингов на шоу X-Factor, которые пройдут во всех областных центрах и нескольких крупных городах Беларуси.
Продемонстрировать свои таланты на предкастингах смогут все желающие старше 16 лет. Претендентов будут делить на четыре категории: девушки и парни от 16 до 25 лет, старше 25 лет, вокальные коллективы.
Даты проведения предкастингов:
Гродно — 14 и 15 марта;
Могилев — 21 и 22 марта;
Гомель — 26 и 27 марта;
Витебск и Брест — 4 и 5 апреля;
Барановичи — 18 апреля;
Лида — 19 апреля;
Бобруйск — 26 апреля.
В Минске кастинги планируются в мае.
Все адреса будут объявлены организаторами позже. Отобранные на предварительном кастинге участники будут демонстрировать свой талант на кастинге со съемками. 12 лучших попадут в само шоу, которое выйдет в эфир в начале сентября.