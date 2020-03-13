Сегодняшний день для Буда-Кошелевского опытного лесхоза ознаменован сразу тремя знаковыми событиями. В торжественной обстановке состоялось открытие административного здания Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механической мастерской. Кроме того, прошла отчетная конференция первичной профсоюзной организации.

На мероприятии присутствовали почетные гости: главный лесничий Гомельского государственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов, менеджер ООО «Гомельремпрофит» Владимир Яров, заведующий отделом социально-экономической работы Гомельского областного комитета профсоюза работников леса и природопользования Ирина Липская и другие.

Как отметил директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко, радует, что сегодня наши административные здания и производственные объекты приобретают современный и комфортабельный вид, также расширяется материально-техническая база. Планируем не останавливаться на достигнутом и дальше плодотворно работать в данном направлении.

После торжественного мероприятия с перерезанием символической красной ленты, состоялась отчетная конференция, на которой заслушали отчет профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора за 2019 год, утвердили финансовый отчет за 2019 год и утвердили смету доходов и расходов на текущий год.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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