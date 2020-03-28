Одноименная акция проходит сегодня по всему миру.

Чтобы привлечь внимание людей к глобальным экологическим проблемам, 30 марта был объявлен Днем защиты Земли. Вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами производств и автомобилей, водных ресурсов – промышленными отходами и сливами канализационных стоков, уничтожение многих видов животных, рыб, птиц, радиационные загрязнения – все это убивает нашу планету. Если мы продолжим такими темпами уничтожать окружающую нас природу, то вскоре получим экологическую катастрофу.

Каждый год в последнюю субботу марта в День защиты Земли по всему миру проводится экологическая акция «Час Земли» и призывает всех – частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час. Акция привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час Земли-2020» и предлагает отключить свет 28 марта с 20.30 до 21.30. Каждый человек может внести свой вклад в защиту природы.

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ