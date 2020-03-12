Известный белорусский футболист Александр Глеб решил завершить игровую карьеру. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске после презентации документального фильма «Наш HLEB», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Глеб родился 1 мая 1981 года, футболом начал заниматься в СДЮШОР минского «Динамо». С 1999 года играл в борисовским БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в клуб немецкой бундеслиги «Штутгарт». В 2005 году Глеб подписал контракт с лондонским «Арсеналом», а через 3 года перебрался в «Барселону», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. В 2009 году в составе «Барсы» Александр Глеб выиграл главный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.

Кроме того, он выступал в английском «Бирмингем Сити», немецком «Вольфсбурге», турецких «Генчлербирлиги» (Анкара) и «Коньяспоре», а также российских «Крыльях Советов» (Самара). В прошлом сезоне Александр Глеб играл в «Ислочи» (Минский район).

В составе национальной сборной Беларуси Александр Глеб провел 80 матчей, забив 6 мячей.

Белта