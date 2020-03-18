Американские инфекционисты кафедры неотложной медицинской помощи Университета Мэриленда считают, что ношение колец и часов во время эпидемии может снижать эффективность мытья рук.

Известно, что эта мера признана самой действенной в борьбе с распространением коронавируса.

Медики США призывают отказаться на это время от ношения подобных украшений и аксессуаров.

К тому же вирус может выживать на твердых поверхностях колец и часов.

Поэтому, если перед мытьем рук снять часы или кольца, а потом одеть их обратно, человек может подвергнуть себя риску заражения.

Еще в 2018 году были проведены исследования этого предположения.

Тогда ученым удалось выяснить, что те медработники, которые носят кольца и часы на работе, подвергаются рискам заражения различным заболеваниям и распространению опасных микробов.

При этом не помогают даже самые качественные дезрастворы для мытья рук.

Для тех, кто не готов или не может отказаться от украшений во время пандемии медики рекомендуют тщательно мыть украшения в мыльном растворе.

БелНовости