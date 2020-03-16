Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Сейчас прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые.

Заниматься подготовкой законопроекта об амнистии поручено Верховному суду вместе с Министерством внутренних дел. Документ по своему объему, как сообщалось, будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

МВД также готовит ряд законодательных инноваций. Пакет изменений коснется КоАП. Главная задача состоит в том, чтобы уйти от бумажной волокиты, упростить сам процесс привлечения к ответственности. К примеру, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил дорожного движения. Таких, по данным правоохранительного ведомства, в стране около 8 тыс.

«В области дорожного движения мы предлагаем вводить штрафные баллы. Это делается для того, чтобы случайных, разовых нарушителей отсечь от меньшинства, которое систематически, нагло, специально не обращая внимания на общественные правила и интересы других людей, нарушает правила просто потому, что так хочет», — сказал Юрий Караев. По его словам, речь идет о той категории людей, которые лихачат, специально создают аварийную ситуацию, чтобы пощекотать нервы, рискуют жизнями других людей.

Белта