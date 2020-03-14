Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы травматизма на железной дороге. Как рассказал заместитель начальника УВД Анатолий Васильев, в прошлом году на территории области было зарегистрировано 18 происшествий, связанных с непроизводственным травматизмом на объектах железнодорожного транспорта, в которых 15 человек погибло, а 3 получили травмы различной степени тяжести.

Уже в наступившем году зарегистрировано 3 несчастных случая. Под колесами поездов два человека погибло, один получил тяжелую травму. Все трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 22 февраля в районе деревни Кореневка 63-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был смертельно травмирован грузовым поездом. Машинист поезда в свете прожектора обратив внимание на находящегося на железнодорожных путях человека, предпринял все необходимые меры по предотвращению наезда, однако трагедии избежать не удалось. В ночь с 7 на 8 марта 53-летний гомельчанин, находясь в районе железнодорожного остановочного пункта «Гомель-Нечётный», пренебрег элементарными правилами безопасности и решил подлезть под вагоны стоящего поезда. Как итог таких необдуманных действий, получение потерпевшим тяжелой травмы.

Продолжая тему травматизма на железной дороге, Анатолий Васильев акцентирует внимание на том, что есть определенные правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Категорически запрещается:

— ходить по железнодорожным путям, вне мест специально предназначенных для этого (пешеходные переходы и мосты, подземные тоннели);

— переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

— переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора;

— подлезать под вагоны для прохода через путь;

— двигаться вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

— осуществлять посадку в поезд или высадку из него во время движения;

— проезжать на подножках или крышах вагонов.

В целях предупреждения травматизма и гибели людей на объектах железнодорожного транспорта, совершения правонарушений, влияющих на безопасное движение поездов, сотрудниками органов внутренних дел области во взаимодействии с представителями РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на регулярной основе будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на изъятие с объектов транспорта лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пресечение прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных для этого местах.

По информации РОВД