Телеканал «Беларусь 3» подготовил тематический эфир в память о хатынской трагедии, годовщина которой отмечается 22 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«С 17 по 20 марта на канале выйдет четырехсерийный цикл «Хатынь. Война без правил» — зрители увидят документальные телефильмы «Причины для молчания», «Палачи и жертвы», «Мемориал», «Огненные побратимы Хатыни», — рассказали в пресс-службе. — Фильмы расскажут об истории создания Хатынского мемориала, о важности сохранения памяти для молодого поколения, покажут судьбы людей, которым чудом удалось избежать огненной смерти».

Основным местом съемок стал Хатынский мемориал с его Кладбищем деревень, «Деревьями жизни», Стеной памяти и Вечным огнем. Создатели цикла также посетили мемориал «Дальва», комплекс «Проклятие фашизму», Национальный архив Беларуси. В картинах использованы не только хроника 20-х чисел марта 1943 года и фрагменты частичной реконструкции тех событий, но и комментарии более 20 авторитетных специалистов, которые оказали поддержку проекту «Хатынь. Война без правил».

Кроме того, 21 и 22 марта «Беларусь 3» представит вниманию зрителей военную драму Элема Климова «Иди и смотри». Картина основана на документальных фактах и отсылает к «Хатынской повести» Алеся Адамовича. Авторами выбрано именно то место и те события, которые стали символом народной беды и страдания.

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