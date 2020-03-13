Тематический показ документального кино, снятого Национальной киностудией «Беларусьфильм» в 2019 году по заказу Министерства культуры, начнется 16 марта в эфире «Беларусь 3». Телезрителей ждут 10 премьерных лент, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

По будням в утреннем и вечернем эфире социокультурного канала поклонники документального кино смогут знакомиться с новыми работами опытных и молодых мастеров жанра. Среди картин, которые покажет «Беларусь 3», — «Места памяти. Ивье» (режиссер Игорь Чищеня). Это поэтическое киноэссе, посвященное одному из самых самобытных городов Беларуси. Фильм «Дни на воде» (режиссер Дмитрий Махамет) рассказывает об уникальной школе-интернате по гребле, куда приходят дети из малообеспеченных семей из деревень Мостовского района. Для них это реальная возможность не только получить хорошую физическую подготовку, но и в перспективе дорасти до сборной страны. «На связи» — киноальманах, который представляет собой дебютные работы молодых режиссеров-кинодокументалистов (Максим Швед, Ксения Голубович, Алесь Лаппо, Вероника Бондарович), объединенные темой социальной роли интернета в нашей жизни. Состоит из четырех новелл — «В четырех стенах», «Почему молчишь?», «Все мероприятия по плану» и «Нужны люди».

Зрители «Беларусь 3» также смогут увидеть фильм «Вядо» (режиссер Галина Адамович). В 1942 году белорусскую деревню Вядо фашисты сожгли вместе с жителями. В 2016 году в память о заживо сожженных крестьянах была освящена часовня-памятник. Почти 10 лет строил в полесской глуши эту часовню писатель и краевед Вениамин Бычковский. Но строительство часовни совершенно разрушило его семейную жизнь. О том, что важнее: семья или дело жизни, размышляют в фильме сам Вениамин и его жена Анастасия. Лента «Спадчына» (режиссер Людмила Клинцова) рассказывает о воссоздании исторического облика страны, возрождении национальных святынь, строительстве знаковых объектов культуры. Одним из таких уникальных объектов, сохраняющих духовное богатство страны, является Национальная библиотека Беларуси. Ее история создания, формирование уникальных фондов также представлены в картине.

В центре киноповествования ленты «Доктор Шуба» (режиссер Анатолий Алай) — судьба выдающегося белорусского хирурга, бывшего главного врача 1-й клинической больницы Минска, заслуженного врача БССР, Героя Социалистического Труда Алексея Шубы. Фильм «Надежда» (режиссер Александра Маркова) повествует о трагической судьбе героини фильма Нади, которая сначала столкнулась с диагнозом единственного ребенка — аутизм, а затем с собственным страшным диагнозом — онкология. Картина «Одна семья» (режиссер Наталья Жамойдик) посвящена проблеме усыновления детей, лента «Фальклор і жыцце» (режиссер Юрий Тимофеев) познакомит зрителя с уникальными белорусскими традициями, «Насця і ваўкі» (режиссер Ольга Дашук) расскажет о жизни в окружении природы.

Даст старт документальным кинопоказам на «Беларусь 3» лента «Места памяти. Ивье» 16 марта в 09.40 и 22.15.

Белта