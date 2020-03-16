Министерство связи и информатизации с 16 марта по 6 апреля предлагает белорусам оценить на портале рейтинговой оценки качество почтовой и электросвязи, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Чтобы принять участие в анкетировании, нужно зарегистрироваться на портале и пройти авторизацию. Доступ к порталу рейтинговой оценки свободный и бесплатный.

Помимо оценок по предлагаемым критериям, граждане могут оставить свои комментарии. Они также будут учитываться для повышения качества услуг организаций.

После учета выставленных оценок на портале автоматически формируется соответствующий рейтинг госорганизаций.