«Белпочта» временно приостановила прием почтовых отправлений во все страны кроме России, Китая и Гонконга, сообщается на сайте предприятия.

Дело в том, что авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, постоянно сокращают число рейсов в зарубежные страны из-за пандемии коронавируса. На многих направлениях авиасообщение закрыто полностью. Поэтому «Белпочта» временно принимает письма, посылки и отправления EMS только в Китай, Росиию и Гонконг.

«Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку», — отметили в организации.

Во многих странах из-за карантина не хватает сотрудников, поэтому возможны серьезные задержки в доставке отправлений. Во избежание контакта с человеком отправления, где требуется подпись адресата, будут доставлены получателям без расписки.

Также «Белпочта» в собственных отделениях проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия по рекомендации Минздрава. Уже установлены дозаторы с антисептиками, регулярно проводится дезинфекция помещений.

В отделениях почтовой связи рекомендуют находится по одному человеку у операционного окна и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра во время ожидания обслуживания.

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