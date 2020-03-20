Белорусский республиканский союз молодежи во всех регионах страны с 20 марта организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям.

По словам второго секретаря Центрального комитета БРСМ Олега Дикуна, горячие телефонные линии создаются при каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. «На первом этапе работы горячих линий наши волонтеры смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения. Если линия вызываемого абонента будет долго занята, то наши волонтеры помогут оперативно получить обратную связь, — рассказал Олег Дикун. — Горячие линии начнут работу сегодня в 14.00».

Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные горячие линии будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.

«Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети. Прежде всего, в доступной форме мы рассказываем молодым людям, какие нужно принимать профилактические меры, чтобы избежать коронавирусной инфекции. Советуем задуматься о своем здоровье и здоровье близких, уделить внимание родным», — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун также добавил, что на днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж #спасибомедикам в знак признательности людям, которые каждый день заступают на медицинский пост и благодаря которым эпидемиологическая обстановка в Беларуси находится под контролем.

Белта