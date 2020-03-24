Так ли просто заработать на любимом деле? С какими трудностями сталкивается начинающий ремесленник, когда хочет зарабатывать на продаже своих изделий? На эти вопросы нам ответила Валентина Шутова.

– Почему вы решили заняться ремесленничеством? С чего все началось?

– Когда ушла на заслуженный отдых, появилось очень много свободного времени, с которым я не знала, что делать. Увидела в интернете несколько мастер-классов по плетению из бумажной лозы и решила попробовать. Какой ширины должна быть полоска бумаги, как положить спицу, как скрутить газетную трубочку, какие использовать красители, как начать плести – всю информацию сейчас можно легко найти в сети.

Я в ремесленничестве искала не выгоду, а возможность творческой реализации. «Набивала руку» на бесплатных рекламных буклетах. Теперь я покупаю специальную газетную бумагу в магазинах Полеспечати, морилки, лаки в строительных магазинах. Сперва было много неоправданных расходов, но с опытом поняла, где можно сэкономить, а где лучше заплатить чуть дороже.

– Как проходила регистрация в качестве ремесленника? Что для этого понадобилось?

– К ремесленничеству пришла не сразу. Не хотелось связываться с оформлением и регистрацией. Делала изделия только знакомым и «знакомым знакомых», чаще дарила, пока не нашла пару магазинов в Гомеле, специализирующихся на продажах хенд-мейд изделий. Там мне сказали, что возьмут на реализацию мои работы, но для этого нужно оформить ремесленничество. Вот тогда я и решила подробно разузнать, как зарегистрироваться в качестве ремесленника.

К слову сказать, это не составило никаких трудностей. Нужно было просто с паспортом подойти в налоговую инспекцию, заполнить анкету, заплатить ремесленный сбор, купить и зарегистрировать книгу учета проверок и все. Кстати, ремесленный сбор платится 1 раз в месяц и равен 1 базовой величине. При этом можно работать официально и реализовывать свою продукцию в магазинах, не опасаясь штрафа, который гораздо больше сбора.

– Валентина Николаевна, какие изделия вы мастерите? Где берете идеи?

– Я делаю всё: от корзинок, коробов, конфетниц, хлебниц, копилок, корзин для белья до женских сумочек. При этом постоянно учусь чему-то новому, осваиваю новые техники плетения. Женские сумочки, пожалуй, самые сложные в изготовлении. Нужно подобрать фурнитуру, ткань для подклада. Все изделия делаю в единственном экземпляре, не повторяюсь никогда. Эксклюзив, так сказать. Сегодня, в эпоху интернета, можно с легкостью общаться с мастерами из разных стран. У меня много знакомых рукодельниц из России, Украины и Казахстана. Мы делимся друг с другом и знаниями, и идеями. Правда, иногда хочется чего-то такого натворить. Мудришь, выдумываешь, стараешься, в мусор летят километры испорченных трубочек, а ничего не получается, хоть плачь. В отчаянии садишься и плетешь просто, без всяких хитростей и заумностей. И получается красиво и необычно.

– Можете вкратце описать весь процесс?

– Сначала режу бумагу на полосы одинаковой ширины, затем с помощью спицы закручиваю эти полосы в трубочки. Крашу их в нужный цвет, используя водные морилки. После высыхания трубочки покрываются составом лак+вода, они становятся мягкими и эластичными. Только после этого можно приступать к плетению. Лично меня этот процесс просто завораживает. Когда изделие готово, его нужно высушить в течение суток и загрунтовать, затем покрыть акриловым лаком на водной основе в несколько слоев. И вот бумага опять превращается в дерево.

– А прочными ли получаются изделия?

– Да, сделанные из газетных трубочек вещи очень прочные и отлично держат форму при соблюдении всех технологий. Я покрываю их водостойким лаком для бани и сауны с натуральным воском, и влага им нипочем, разве что если очень долго подержать в воде. Если вещь просто намокнет и высохнет, с ней ничего не случится. Делаю много изделий для хранения вещей и косметики в ванных комнатах, короба для белья – все это совершенно не боится влаги и долго “живет”.

– Требуется ли какой-то специальный уход за изделиями из бумажной лозы?

– Никакого спецухода не требуется, разве что стирать пыль влажной тряпочкой и не ставить под прямые солнечные лучи. При сильном загрязнении можно помыть теплой водой, не деформируя, и высушить. Если соблюдать эти простые правила, плетеные изделия будут долго радовать вас.

– Стало ли ремесленничество вашим основным источником дохода?

– Пока это любимое хобби, которое приносит дополнительный заработок. Процесс изготовления изделия требует довольно много времени, поэтому больших доходов нет. Но, учитывая, что сам процесс плетения приносит мне удовлетворение, я без него уже свою жизнь не представляю. Иногда сижу, кручу трубочки и думаю: а кто я? Оказывается, я и лозоплетельщик, и маляр, и художник, и декоратор, и бухгалтер, и дизайнер, и менеджер по продажам, и курьер. Если бы пришлось платить зарплату всем вышеперечисленным работникам, я была бы в огромном минусе.

– Есть ли у вас какие-то рекомендации начинающим мастерам?

– Если вы новичок, то вам прямая дорога на специализированные форумы. Опытные мастера откроют секреты ремесла, подскажут, какую литературу почитать. Если вам что-либо непонятно при открытии своего дела, обязательно консультируйтесь со специалистом. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности, а чтобы эта ответственность не свалилась как снег на голову, необходимо обязательно вникнуть в детали. Есть некоторые нюансы. Например, продажа товаров разрешена на рынках, специализированных выставках. Для устройства изделия в магазин или галерею нужно заключить с продавцом договор на реализацию услуг и представить справку об уплате налогового сбора. Но самое главное – дело должно приносить удовольствие.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото Ирины Палубец