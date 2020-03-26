К возведению центральной композиции — стелы с набатным колоколом мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района планируют приступить на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного инженера СУ-243 ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Артем Матвеев.

В настоящее время рабочие заканчивают подготовку фундамента для композиции. «Если позволят погодные условия, возводить ее начнем уже на этой неделе. Стела состоит из нескольких массивных сборных железобетонных элементов: обелисков, колокольни. Самый высокий обелиск — более 11 м. Вес некоторых изделий превышает 10 т. Здесь же разместится и металлический поклонный крест высотой 10,5 м. Все это требует особых подходов при монтаже, привлечения дополнительной техники, в частности 40-тонного крана», — пояснил Артем Матвеев. Все изделия выполняются в ОАО «Гомельский ДСК» индивидуально.

В целом же сейчас на мемориальном комплексе трудятся более 30 человек и крупногабаритная техника — автокраны, экскаваторы, погрузчики, миксеры. Ежедневно на объект с Гомельского домостроительного комбината привозят 40-50 т железобетонных изделий — нетиповых массивных элементов, создаваемых специально для памятного места.

Вдоль пешеходного маршрута, который пройдет по некогда существовавшей улице деревни, появляются на местах, где были дома, символические калитки крестьянских подворий, формы с силуэтами людей. Устанавливаются стенки для будущих барельефов.

Когда все бетонные конструкции смонтируют, специалисты приступят к отделочным работам и благоустройству. Для отделки будут применять специальные составы, имитирующие фактуру сожженного дерева, камня.

Вопрос о создании комплекса в деревне Ола озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал. Внести свой вклад в создание мемориала может каждый человек.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. В деревне погибло почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны Ола не возродилась.

Белта