Из-за коронавирусной инфекции пожилым людям не советуют выходить из дома: пенсионеры в группе риска. Чтобы обеспечить их всем необходимым – продуктами, лекарствами, нужной информацией — на помощь приходят молодежь и социальные службы.

Для этого с 20 марта районной организацией БРСМ организована работа горячей телефонной линии. Позвонив по телефону 8 (02336) 7-67-16, вы можете узнать контактные телефоны различных служб, задать другие интересующие вопросы. Молодежная горячая линия работает ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Если вопрос не входит в рамки компетенции активистов БРСМ, волонтеры перенаправят вас в соответствующие инстанции. Кроме того, по вашему желанию активисты союза молодежи помогут заказать товары первой необходимости через интернет. БРСМ работает в тесной связке с территориальным центром социального обслуживания населения. Если вы хотите дать заявку на доставку продуктов или медикаментов, волонтеры БРСМ передадут ваши данные социальным службам.

Работники территориального центра социального обслуживания населения также на бесплатной основе осуществляет доставку продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Подать заявку можно по телефону 8(0236) 7-67-10 с 9.00 до 18.00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Еще одна нужная помощь от активистов БРСМ — доставка на дом рецептов от врача. И здесь все просто. Пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями и которым постоянно необходимо принимать медикаменты, прописанные врачом, нужно всего лишь позвонить в поликлинику и оставить свои контактные данные. Волонтеры заберут в поликлинике рецепт и оперативно доставят по вашему адресу. Но перед этим обязательно согласуют время доставки. У волонтеров, которые забирают готовые бланки с печатями, есть соответствующие удостоверения, дающие им на это право. Рецепты доставят в закрытых конвертах и опустят в почтовый ящик. Если же у вас есть трудности в передвижении, то рецепт доставят прямо на порог дома или квартиры.

Так, на прошлой неделе активисты БРСМ оказали помощь 85-летнему жителю райцентра Евгению Деревкову: доставили на дом рецепты от врача.

На сегодняшний день на горячие телефонные линии в районе обратились уже порядка 30 человек пожилого возраста. Звоните — каждый призыв о помощи будет услышан и не останется без ответа.

Наталья НИКОЛАЕВА