Воспитанники Буда-Кошелёвской детской школы искусств не перестают радовать нас новыми достижениями и победами.

В минувшие выходные юные вокалисты Михаленко Валерия (номинация народная песня) и Козлова Ксения (номинация патриотическая песня), учитель Емельянова Инна Александровна, покорили членов жюри II Международного фестиваля-конкурса творчества «Milltnnium».

Фестиваль проходил в Бресте, который собрал более 500 конкурсантов из Беларуси, России, Молдовы. Наши юные звёздочки удостоены дипломов II степени.

Молодцы! Так держать!

Фото ДШИ