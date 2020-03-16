Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

«Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования. Рекомендовано ограничить посещение, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу», — рассказали в ведомстве.

БЕЛТА