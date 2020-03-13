Как известно, во сне мы проводим около трети своей жизни. Установлено, что ежедневный 7-8 часовой сон нужен для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. А вот недосыпание может грозить серьезными проблемами со здоровьем, начиная от головных болей и заканчивая психическими расстройствами. Как наладить сон, читателям «Авангарда» рассказала врач-психиатр центральной районной больницы Валерия ЕВДОКИМОВА:

– Одна из частых жалоб на приеме практически у любого врача амбулаторной службы – это нарушение сна. Его признаки могут у себя наблюдать люди в разном возрасте и с разным состоянием здоровья. По статистике, около 8-15% населения планеты жалуются на плохой сон, а порядка 9-11% взрослых вынуждены применять снотворные средства.

В норме сон человека составляет примерно 6-8 часов. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки.

В зависимости от причины нарушения сна различают первичную и вторичную бессонницу. При первичной бессоннице отсутствуют какие-либо органические или неврологические причины. В основе вторичной лежат тревожно-депрессивные расстройства, сопутствующие соматические заболевания, прием определенных препаратов (диуретиков, оральных контрацептивов), неблагоприятные факторы (алкоголь и кофеиносодержащие напитки, нерегулярное и некачественное питание, работа в ночные смены, неправильно подобранные подушка и матрац). Проблемы со сном могут встречаться при таких состояниях, как стенокардия, сердечная недостаточность, аллергия, менопауза и т.д.

Чтобы наладить режим сна или провести его «гигиену», необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, исключить употребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня. При сидячей работе перед сном старайтесь прогуливаться на свежем воздухе, спите на умеренно мягкой, удобной и ровной кровати в тишине и в темноте, что будет способствовать выработке мелатонина – гормона, отвечающего за регуляцию сна. Поддерживайте в спальне необходимую для здорового сна температуру 18-25 градусов.

Кроме того, не употребляйте перед сном тяжелую и жирную пищу, ограничьтесь легким ужином за 1,5-2 часа до сна. Про курение и алкоголь тоже лучше забыть. Не ложитесь в постель с холодными ногами. Не рекомендуется смотреть в постели телевизор или играть в компьютерные игры, класть возле себя работающие электроприборы.

Людям старше 65 лет нежелательно спать в дневное время, так как в этом возрасте постепенно снижается уровень ощущения сонливости, который нужно смещать максимально близко к вечеру. Если же вам меньше 65 и нет проблем с засыпанием ночью, то спать днем можно и даже полезно. Старайтесь не заострять внимание на бессоннице, ведь обычно сон приходит тогда, когда мы о нем не думаем.

Если все же проблемы со сном не перестают вас беспокоить, обратитесь к доктору. Врач общей практики даст рекомендации по соблюдению режима сна, питания или при необходимости направит к нужному специалисту. Невролог может исключить неврологические причины бессонницы, назначить снотворные средства. Психотерапевт поможет, если причина нарушения сна кроется в недавно пережитом стрессовом событии, тревожно-депрессивных расстройствах, психосоматических расстройствах и т.д. Можно обратиться и к другим врачам, если проблемы связаны с основным заболеванием.

Ольга МАРЦЕЛЕВА