Коронавирус продолжает распространяться быстрыми темпами – на территории Беларуси количество зараженных увеличилось до 27.

На сегодняшний день из больницы выписали трех человек, у которых ранее была зафиксирована вирусная инфекция.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны. В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения «контакты первого уровня, — рассказали в Минздраве.

В министерстве также отметили, что один пациент, прибывший из Италии, скрыл факт своего путешествия, поэтому медикам пришлось госпитализировать 90 человек, которые с ним тесно общались.

Скачок заражений в Беларуси произошел вчера. Если 11 марта инфицированных было только 12 человек, то вчера – уже 21. Спустя сутки количество зараженных увеличилось еще на 6. Сейчас их в общей сложности 27 человек.

Однако президент Беларуси призвал население не паниковать. По его словам, «ситуация с коронавирусом в Беларуси под контролем».

Белновости